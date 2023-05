Elena Correa y Carlos Rodríguez no se ponen de acuerdo sobre monto de pensión

La ex Miss Costa Rica, Elena Correa, y el empresario Carlos Rodríguez no lograron una conciliación, este martes, durante una audiencia de pensión alimentaria realizada en el Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia.



La modelo dijo que su intención era llegar a un acuerdo; sin embargo, Rodríguez se opuso y ahora se fijará, según explicó su abogado, Fernando Beirute, una pensión provisional. Posteriormente, se esperaría que se dicte una sentencia.



"Queríamos conciliar, pero no llegamos a ningún acuerdo, entonces el proceso sigue. Carlos no quiere conciliar de ninguna manera, nosotros le dimos dos propuestas y no quiso aceptar ninguna. Entonces ahora tenemos que esperar lo que el juez determine en cuanto a la pensión alimentaria, que es lo que estamos viendo en este momento", comentó Elena Correa.