Elena Correa ofrece recompensa de ₡700 mil por su perrito ‘Mickey’

La exreina de belleza y cantante Elena Correa pide la ayuda de sus seguidores para encontrar a su perro raza pomeranian Micky, que desapareció de su casa de habitación el pasado martes.



La intérprete ofrece ₡700.000 de recompensa a la persona que encuentre a su mascota. Teletica.com conversó con la modelo, quien indicó que, para ella, Mickey “es como un hijo”.

​“Hay varias versiones, sin embargo, por lo que puedo ver en las cámaras de mi casa es que desde las 11 am del martes pasado desapareció y no he tenido ningún rastro de él a pesar de las búsquedas que hemos hecho, la cantidad de publicaciones en redes y los rótulos que hay por todo Heredia.

“Yo no tengo hijos, sin embargo, siempre me he dicho a mí misma que a pesar de que aún no tengo esa bendición, sí tengo la fortuna de tener a Mickey y a su hermana Motita, porque para mí son mis hijos perrunos. Ellos me han dado mucha compañía, me han sacado más de una sonrisa en mis momentos difíciles porque siempre hacen cosas vacilonas. En esos días en los que me sentía triste por algún motivo me obligaban a salir de la cama para que los sacara a pasear, realmente han sido un motor en mi vida. No saben la falta que nos hace Mickey a Motita y a mí”, dijo.