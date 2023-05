Elena Correa: "No es el momento de ver críticas porque estoy susceptible"

“Trato de no estarlas viendo, me meto a revisar solo ciertas cosas que quiero y ya, porque creo que no es el momento de ver tantas críticas, ya que estoy en un momento muy susceptible y ponerme a ver lo que pone la gente… Ya de por sí he tenido muchas críticas en contra por haber estado con Carlos. Lo defendí con mi alma porque era lo que yo creía que tenía que hacer y ahora no tengo palabras para decir nada”, comentó a Teletica.com.