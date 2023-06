Elena Correa: "La gente está siendo cruel conmigo"

"Me insultan y me amenazan, me dicen que ojalá me muera y que me quieren hacer daño y eso es muy difícil para mí porque yo tengo una familia que proteger. Tengo a mi mamá, mi papá y obviamente me duele, no sé por qué esta gente está haciendo esto, si yo nada más estoy tratando de proteger mis derechos y tratar de salir adelante como cualquier otra persona lo haría estando en mi posición", defendió Correa.