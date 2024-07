Elena Correa habla sobre Carlos Rodríguez: “No hay rencores”

La cantante y modelo costarricense, Elena Correa, dejó atrás todos los problemas legales que sufrió en 2023 con Carlos Rodríguez.



Teletica.com conversó con la exreina de belleza y, ante la consulta específica, ella indicó que “no hay rencores”.



​"Por el momento, no me voy a referir al tema de si volvimos o no volvimos (risas). Todavía no, en algún momento lo voy a hacer; pero ya no es el momento", acotó.