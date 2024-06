Elena Correa estrenará seis nuevas canciones este año: “Sueño en grande”

La cantante y modelo costarricense Elena Correa estrenó, el domingo anterior, su nueva canción Imparables, luego del éxito de De Cero. 



Teletica.com conversó con Correa, quien dice que “sueña en grande” y espera algún día llegar a ser una artista internacional.



​"Siempre he sido de soñar en grande. Sueño en grande, ahora me enfoco en mi carrera musical y me imagino llenando estadios, viajando a otros países y ser reconocida", explicó.