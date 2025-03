Elena Correa estrena "look" y anuncia sorpresas en su carrera musical

Hace más de dos años, la exreina de belleza Elena Correa dio a conocer su interés por la industria musical. Entre covers y una canción original, Correa empezó a posicionar su carrera como cantante y dejar un poco de lado su faceta como modelo.



Hace un año, la ex Miss Costa Rica dio mucho de qué hablar con su single De Cero. Este tema impulsó más su sueño musical, para luego estrenar Igloo, Imparables y una canción muy especial, dedicada a su padre, quien murió el año anterior.



Ahora Correa vuelve al ojo público por su cambio de look, pues dejó atrás el pelo claro para optar "por un color que se vea más fino". En una conversación con Teletica.com, definió este cambio "como una nueva etapa".

​"Este nuevo look se debe a que desde hace días vengo con mi equipo de trabajo, porque tengo un equipo de trabajo nuevo y bastante grande, gracias a Dios, con el que veníamos eh, pues queriendo hacer cambios para este 2025 y obviamente para el proyecto musical porque vengo con varias sorpresas en un par de meses, si Dios lo permite. "Entonces, este fue como el inicio de muchas cosas que vienen y vienen sorpresas. Obviamente, estábamos decidiendo cuál podía ser el mejor color y todo. Encontramos que este (color café) era como muy sobrio, como muy elegante a la vez y que iba mucho con mi personalidad. Entonces, queríamos usarlo y por eso fue que se hizo el cambio de look. Tuve también asesoría, obviamente, de mis patrocinadores, que ellos siempre están ahí superpendientes y fue una decisión que se tomó, o sea, entre varias personas y la verdad es que estoy muy muy satisfecha y muy contenta por haberlo hecho", indicó.

La intérprete asegura que ya está trabajando en nuevas canciones y aprovecha cada oportunidad para motivar a quienes, como ella, persiguen un sueño. Su mensaje es claro: la perseverancia es clave. "Siempre hay que luchar, no rendirse ni dejarse influenciar por comentarios negativos", enfatizó, recordando que su camino en la música aún está en construcción y que cada esfuerzo diario la acerca más a su meta.

Para Correa, el éxito no es solo el destino, sino el proceso. "Cada día me esfuerzo: me levanto temprano, hago ejercicio, voy a clases de canto. Hay que enfocarse en lo que se quiere y no soltarlo", reflexionó, agregando que su consejo para su versión del pasado —y para cualquier persona con grandes aspiraciones— es mantenerse firme y disfrutar el camino.



Entre sus mayores sueños, menciona llenar el Estadio Nacional con un concierto propio, presentarse en festivales como PicNic y, por supuesto, ganar un Grammy. "Ese es el sueño de todo artista, y el mío también", confesó.



También expresó su gratitud hacia sus seguidores, quienes han sido un gran impulso en su carrera. "El apoyo que me dan es invaluable. Me motiva escuchar que la gente pregunta por mi música y espera mis canciones. Eso me llena de energía para seguir adelante", concluyó, asegurando que este año vendrá con muchas sorpresas y más fuerza que nunca.

Finalizó agradeciendo el apoyo de sus seguidores y dice que este año viene con mucha fuerza, los comentarios negativos no la detienen, ahora trabaja por sus fanáticos, por ella y su familia.