Elena Correa confiesa quién es su inspiración: “Podría decir que Karol G”

La modelo costarricense Elena Correa sueña en grande. Hace unos meses, confesó que anhela llenar el Estadio Nacional y dar un concierto ahí.



Ahora, la exreina de belleza reveló a De Boca En Boca que su inspiración es Karol G, que fue a su concierto en el país en marzo y que le encantaría compartir escenario con ella.



​"Karol G me gusta porque es una persona humilde y, obviamente, me imagino en grandes escenarios, ojalá y así sea con la ayuda de Dios. Quien quita y logro un concierto con grandes artistas, como lo he mencionado, como Karol G, artistas que tienen un nombre", acotó.