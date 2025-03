Ela Taubert, revelación del Latin Grammy, sueña con presentarse en Costa Rica

La cantante colombiana Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, está emocionada por la posibilidad de visitar Costa Rica en un futuro cercano. En una entrevista con Teletica.com, la artista confesó su deseo de compartir su música en vivo con los costarricenses, a quienes ha conocido principalmente a través de las redes sociales.

​"Sé que tengo muchos 'besties' allá, y me encantaría conocerlos y cantar juntos. No veo la hora de poder estar allá y poder disfrutar de esos paisajes tan lindos, además de compartir mi música con quienes me han acompañado desde el principio", afirmó.

Ela se ha ganado el cariño de miles de seguidores —a quienes llama "besties"— gracias a su presencia en redes sociales. Su camino artístico comenzó durante la pandemia, cuando empezó a compartir canciones y covers en plataformas como Instagram y TikTok. A pesar de ser una niña muy tímida, encontró en la música un espacio seguro para expresarse.

​"La música siempre ha sido un refugio y un lugar de desahogo, un espacio donde podía contar mis historias, incluso cuando no podía encontrar las palabras correctas para hablar", confesó.

Su carrera despegó cuando, a través de sus videos de covers y composiciones originales, comenzó a ganar seguidores. Esto la llevó a su primer gran éxito con el tema Cómo pasó, una canción que habla de su primera desilusión amorosa y que se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando más de 250 millones de reproducciones solo en Spotify. Esta canción marcó un hito en su carrera.



La colaboración con Joe Jonas fue otro de los momentos más memorables de su carrera. Esta joven colombiana, quien de pequeña era fanática de los Jonas Brothers y de Camp Rock, reveló que cuando grabó su versión de This Is Me, nunca imaginó que años después estaría trabajando con uno de los artistas que tanto admiraba.

​"Le escribí un mensaje diciéndole lo mucho que lo admiraba, sin esperar respuesta. Y días después me contestó. Fue una de las cosas más locas que me han pasado. Todo se dio de manera mágica", relató.





Recientemente lanzó su sencillo Es en serio, una canción muy personal que describe como “bailar llorando”. Refleja una experiencia de desamor, pero también una sensación de liberación y empoderamiento. La buena recepción entre su público ha convertido el tema en un himno de desahogo y superación.

Taubert aseguró que tiene grandes planes para el futuro, entre ellos, continuar su crecimiento musical y presentarse en más países. Costa Rica está entre los destinos que espera visitar pronto, impulsada por el cariño de sus seguidores.

​"Es increíble ver cómo mi música ha llegado tan lejos. A veces me encuentro con personas en diferentes países que me dicen que me siguen desde hace tiempo. Eso me hace muy feliz y quiero seguir compartiendo mi música con ellos", dijo.

Por último, compartió una de sus más grandes aspiraciones: colaborar con Taylor Swift.

​"Soy super Swiftie, la amo con todo mi corazón. Si algún día pudiera colaborar con ella, sería un sueño hecho realidad", expresó emocionada.

Taubert continúa consolidándose como una de las artistas más prometedoras de la música latina, llevando su mensaje de superación, autenticidad y amor por la música a cada rincón del mundo.