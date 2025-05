Ela Taubert lanza su esperado álbum debut con Joe Jonas y Morat

La cantante colombiana Ela Taubert, galardonada recientemente con el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo, lanzó su esperado álbum debut titulado Preguntas a las 11:11. La producción, a cargo del productor KEVN, es una íntima travesía pop-rock que toma como hilo conductor las dudas nocturnas y los deseos que se piden simbólicamente a las 11:11, una tradición heredada de su infancia en Colombia.



El álbum, compuesto por 16 temas, es una narración emocional dividida en dos mitades: una azul, que refleja vulnerabilidad, y una rosa, que simboliza el empoderamiento. Canciones como ¿Quién Diría?, ¿Cómo Pasó? y ¿Trato Hecho? abren el recorrido con temas de amor y desamor, destacando la versión de ¿Cómo Pasó? junto a Joe Jonas, interpretada en vivo durante los Latin Grammy.

En el lado introspectivo del disco, destacan ¿Te Imaginas?, ¿Cómo Haces?—un homenaje a su madre Erika—y ¿Por Qué Soy Así?, un potente himno de autoaceptación. También incluye colaboraciones como ¿Cómo Pasó? (con Morat), grabada durante un concierto con entradas agotadas en Chile.



Ela describe este disco como una recopilación de las preguntas que la han formado a lo largo de su vida.

​“Este álbum no se trata de encontrar respuestas—porque a veces, no las hay. Se trata de aprender a vivir con las preguntas, abrazar el sobrepensar y encontrar consuelo en no siempre saber”, acotó.