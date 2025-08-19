‘El último rodeo’ llega a cines nacionales: una historia de coraje y familia

El último rodeo, filme que combina acción y emociones familiares, ya se encuentra disponible en los cines costarricenses.

Tras un exitoso estreno en Estados Unidos con una recaudación de $6.9 millones en su primer fin de semana, la película llega al público latinoamericano de la mano de Angel, la plataforma que apoya a cineastas a financiar, crear y distribuir sus producciones mediante crowdfunding.



La historia sigue a un jinete de toros retirado que decide arriesgarlo todo para salvar a su nieto. Participando en una competencia de monta de toros de alto riesgo como el concursante de mayor edad en la historia, enfrenta su doloroso pasado y busca reconciliarse con su hija distanciada, demostrando que el verdadero valor reside en la lucha por la familia.

“'El último rodeo' se mantuvo firme durante el fin de semana de estreno, ubicándose entre los 10 primeros en uno de los periodos más competitivos del año”, afirmó Brandon Purdie, director global de Distribución en Salas y Desarrollo de Marca. “Es una película que ofrece entretenimiento con corazón, escala y propósito. Gracias al apoyo de Angel Guild y la comunidad global, identificamos y nos conectamos con nuestro público”.

El elenco incluye a Neal McDonough (Minority Report, Suits), Mykleti Williamson (Forrest Gump), Sarah Jones (For All Mankind) y Christopher McDonald (Happy Gilmore, Hacks), además de destacados jinetes de PBR como Daylon Swearingen, Ezekiel Mitchell, Silvano Alves y Eli Vastbinder.



Vea aquí el tráiler oficial del filme:



