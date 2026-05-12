El tormentoso matrimonio de Frida Kahlo y Diego Rivera llega a la Ópera de Nueva York

Como una escena macabra salida de uno de sus vívidos lienzos, Frida Kahlo sostiene a Diego Rivera en sus brazos mientras él muere al pie de un árbol rojo. Sus siluetas, enmarcadas por cortinas azules, ponen fin a una ópera dedicada a su tumultuosa relación.

Cantada en español, ‘El último sueño de Frida y Diego’ se presenta por primera vez en la Metropolitan Opera a partir del jueves, antes de una retransmisión internacional en cines el 30 de mayo.

La ópera, estrenada en 2022, no es una biografía, sino una “fantasía”, explicó la compositora estadounidense Gabriela Lena Frank, quien trabajó junto al dramaturgo cubano-estadounidense Nilo Cruz.

La historia transcurre en 1957, tres años después de la muerte de Kahlo, en las horas finales de la vida de Rivera, mientras lo acechan los remordimientos por su tormentosa relación, sus infidelidades, la imposibilidad de tener un hijo con ella y la manera en que eclipsó la carrera de su esposa.

Su reencuentro póstumo, una forma de “redimirse”, según Cruz, ocurre durante el Día de los Muertos, cuando Kahlo vuelve al mundo de los vivos en busca de su marido y de una oportunidad para pintar nuevamente.

“Historia profundamente latina”

“Los latinos estamos ahora en un momento muy difícil”, afirmó Frank. “Me parece increíble que sea precisamente ahora cuando una institución cultural como la Met Opera esté celebrando una historia profundamente latina”.

La ópera se inspira en las pinturas de Kahlo, que en ocasiones quedaron opacadas por los monumentales murales de Rivera mientras ella vivía.

Sin embargo, con el tiempo, su obra se convirtió en la más cara del mundo realizada por una mujer.

Su cuadro de 1940, ‘El sueño (La cama)’, alcanzó un precio récord en el mercado del arte femenino al venderse por 54,6 millones de dólares en 2025.

Surrealismo y danza

‘El abrazo de amor de El universo, la tierra (México), Yo, Diego y el señor Xólotl’ (1949), en el que la artista se representó cargando en brazos a su esposo desnudo, es una de las obras que inspiraron la ópera.

La coreógrafa brasileña Deborah Colker realizó un montaje con más de 80 personas en escena, inspirado en ambos artistas, pero especialmente en el surrealismo de Kahlo.

Omnipresente, la danza exalta la partitura de Lena Frank, recientemente galardonada con el Premio Pulitzer por otra composición, ‘Picaflor: Un mito del futuro’.

Paralelamente a la ópera, el Museum of Modern Art (MoMA) también exhibe dibujos y pinturas de Kahlo y Rivera, en diálogo con la producción y en un entorno inspirado en ella.

Las características intimistas de la obra de Kahlo, su relación con el cuerpo y el dolor, así como su feminismo, han convertido a la artista en un ícono contemporáneo presente en diversos espacios, incluidos los comerciales, en un fenómeno conocido como “Fridamanía”.



