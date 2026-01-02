El torbellino de escándalos que ha protagonizado Will Smith en sus cuatro décadas de fama

El actor y cantante estadounidense Will Smith enfrenta una nueva y grave controversia luego de que el violinista Brian King Joseph presentara una demanda en su contra por presunto acoso sexual, despido injustificado y represalias.

El caso, revelado este viernes por la revista Variety, se suma a una serie de episodios que en los últimos años han erosionado la imagen pública de una de las figuras más influyentes de Hollywood.



La demanda, presentada el jueves y conocida también por la cadena Fox, incluye como acusados a Smith y a la gerencia de Treyball Studios.

Joseph, quien participó en la gira Basada en una historia real: 2025, acusa al actor de “comportamiento depredador” y de haberlo preparado “deliberadamente para una mayor explotación sexual”, según el documento judicial.



Will Smith ha negado categóricamente las acusaciones. Su abogado, Allen B. Grodsky, afirmó a People que los señalamientos son “falsos, infundados e imprudentes” y que utilizarán “todos los medios legales disponibles” para defender al actor.

​La cachetada que cambió su carrera

El nombre del actor ya había estado ligado a otras polémicas de alto perfil. El episodio que marcó un antes y un después en la trayectoria pública de Smith ocurrió el 27 de marzo de 2022, durante la ceremonia de los Premios Óscar. En plena transmisión en vivo, el actor subió al escenario y abofeteó al comediante Chris Rock tras una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.



El incidente, inicialmente confundido con un segmento guionizado, quedó rápidamente confirmado como real. Minutos después, Smith ganó el Óscar a Mejor Actor por King Richard, pero el hecho eclipsó la gala.

Días más tarde, el actor ofreció disculpas públicas, renunció a la Academia de Hollywood y fue sancionado con una prohibición de asistir durante diez años a los Óscar y a otros eventos organizados por la institución.​

El llamado Slapgate provocó la suspensión o retraso de proyectos cinematográficos, un daño significativo a su reputación y un debate global sobre la violencia, los límites del humor y la presión emocional sobre las figuras públicas.



Infidelidades y una separación mantenida en secreto



A la polémica profesional se sumaron las revelaciones sobre su vida personal. En octubre de 2023, Jada Pinkett Smith reveló que ella y Will Smith estaban separados desde 2016, pese a que públicamente seguían apareciendo como matrimonio. La confesión se dio durante la promoción de su libro de memorias Worthy y en entrevistas con medios como Today y People.



Aunque nunca se divorciaron legalmente, Pinkett explicó que dejaron de convivir como pareja y que, desde entonces, han intentado redefinir su vínculo como compañeros. La revelación reavivó el debate sobre las infidelidades que ambos reconocieron haber tenido durante su matrimonio.



A lo largo de los años, circularon versiones sobre relaciones extramaritales de Jada Pinkett Smith, entre ellas con el cantante August Alsina —hecho confirmado por la actriz en Red Table Talk— y rumores previos que ella y Smith negaron, como una supuesta relación con Marc Anthony. En el mismo programa, la pareja admitió que ambos tuvieron “aventuras” cuando su relación estaba al borde de la ruptura.



Matrimonio expuesto y rumores persistentes



Las confesiones públicas también alimentaron especulaciones sobre una relación abierta o prácticas swinger, versiones que la pareja ha desmentido reiteradamente en entrevistas con People, Us Weekly y Entertainment Tonight. Sin embargo, la exposición constante de su vida íntima se convirtió en un elemento recurrente del escrutinio mediático.



En 2021, Smith profundizó aún más en su vida personal con la publicación de su autobiografía Will, donde abordó crisis emocionales, conflictos familiares y el desgaste de su matrimonio, reforzando la percepción de una etapa personal marcada por la inestabilidad.



Jaden Smith y la controversia por el consumo de drogas



Otro foco de atención que ha salpicado a la familia Smith ha sido la conducta pública de su hijo Jaden. En 2023, el joven artista declaró durante la conferencia Psychedelic Science en Denver que su madre introdujo a la familia al consumo de drogas psicodélicas.



Las declaraciones fueron recogidas por medios internacionales como El Milenio y El Tiempo, que subrayaron que Jaden habló de estas experiencias desde una perspectiva personal y espiritual, no como una adicción clínica. Aun así, los comentarios generaron preocupación y críticas sobre la normalización del consumo de drogas dentro del entorno familiar, sumando un nuevo elemento a la narrativa de controversias alrededor del apellido Smith.



Con la demanda presentada por Brian King Joseph, Will Smith vuelve a quedar bajo el foco judicial y mediático, en un contexto en el que su imagen pública ha transitado del estatus de estrella “familiar” y referente del entretenimiento global, a una figura marcada por escándalos personales, conflictos legales y una exposición sin precedentes de su vida privada.

