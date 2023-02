El teatro costarricense está de luto tras la muerte de Yesenia Artavia

Por Luanna Orjuela Murcia | 1 de febrero de 2023, 9:37 AM

Este miércoles el teatro costarricense amanece de luto ante la lamentable noticia de la muerte de la actriz Yesenia Artavia.

Las redes sociales se llenaron de sentidos mensajes por parte de los compañeros y conocidos de la actriz, quien falleció este martes debido a una complicación por perforación de su intestino durante una cirugía para remover una hernia.

La comediante era conocida por su papel de 'Maruja, la que embruja' en Los enredos de Juan Vainas y por su participación en La Ofi, El Regreso, entre otras producciones.

A continuación compartimos algunos de los mensajes que le dedicaron sus colegas y allegados en las últimas horas.

Francisco Artavia, padre

La muerte nunca estuvo en el plan de Dios, y menos que los padres despidieran a los hijos. Anoche mi mano derecha, mi hijita Yesenia, falleció. Tuve la oportunidad de verla en el hospital ayer por la tarde. No hay palabras para explicar todo esto. Agradezco sus oraciones por la familia.



Mauricio Astorga

Partió a la vida eterna una gran actriz, amiga y compañera. Yessenia es una hermana para toda la familia del Teatro el Triciclo y Los enredos de Juan Vainas. Nos deja un vacío imposible de llenar. La recordaremos hasta el último día de nuestras vidas, en cada estreno, cada risa del público y cada aplauso. Un abrazo fuerte para su linda familia y para todos sus amigos.



Sofía Chaverri, actriz

Una mujer a fuego lento: así fuiste Yes, a fuego lento, pero siempre encendido en el alma y el corazón. Amiga sincera y directa, que no siempre me daba la razón, pero hablaba con transparencia. Al inicio una compañera de elenco que en poco tiempo se ganó mi cariño. De cuchara privilegiada, lo admito, te ganaste también mi estómago con cuantos antojos llevabas al teatro, a las grabaciones o preparabas para recibirnos en tu casa.

Me abrazaste con amor en mis momentos de tristeza y me hiciste reír hasta las lágrimas con cuanta cosa se te venía a la cabeza. Compartimos escena en el teatro y en la televisión, nos fuimos de gira por todo el país y ahí conocí a la gran “mujerrrr” que llenó de risas a tantos corazones, incluido el mío. Mi Yes, gracias por ser una gran compañera, pero sobre todo gracias por ser una increíble amiga. Gracias por los paseos al Puerto. Gracias este último diciembre haciendo recetas, comiendo pancito en tu casa y siendo la mejor anfitriona del mundo. Gracias por estas últimas semanas de grabación, por reírnos cuando el miércoles se nos llenaron los pies de arena y parecíamos locas, por el pinto miniatura y los masajes entre escenas. Gracias por ese último abrazo que nos dimos el viernes, porque nos dijimos “te quiero” cuando me bajé del carro y le dije al conductor que te cuidara y te llevara con bien a casa. Gracias por los mensajes el fin de semana. Gracias por tu amor, tus chistes, tu humor tan único, tus mensajes diarios. Gracias por ser como fuiste, inigualable. Puedo decir que conocí a una mujer “a fuego lento”.

Te quiero inmensamente y aunque el dolor de tu partida es difícil de digerir y me deja un enorme vacío, agradezco haberte conocido y saber que cada momento compartido lo disfrutamos a fuego encendido. Te fuiste demasiado pronto, pero viviste la vida intensamente y eso me queda como una gran enseñanza. Madre y esposa ejemplar, amiga incondicional, compañera responsable y divertida. Tanto qué decir que mejor lo dejo en mi corazón. ¡Gracias mi Yes! Gracias por tanto que mis palabras no alcanzan a escribir acá! Hasta siempre mi querida amiga.



Magdiel Ramírez, actor

¡Gracias Yesenia Artavia por tanta entrega! Por toda tu pasión al vivir y al actuar, mil gracias por jugar con nosotros!! Bellísimos momentos de alegría, complicidad y amistad.

¡Cuantas risas sembraste en tantos y tantos corazones, a fuego lento! Gracias por ser parte de la tropa. ¡Un aplauso de pie Linda!

Rodrigo Durán, actor

Querida amiga Yesenia Artavia siempre te vamos a recordar con esa gran felicidad e intensidad con la que vivías y contagiabas a todos a tu alrededor.

El teatro y la TV costarricense de luto. Que en paz descanse y Dios dé fortaleza a su familia.



Gloriana Sanabria, productora

Esta noche nos dejás un gran vacío querida, Yesenia Artavia. Dios te reciba en sus brazos. Nos embarga una gran tristeza. Descansa en paz.



Teatro El Triciclo y Juan Vainas y Chibolo

La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú.

Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo.

Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra.

La vida es lo que es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?





Te espero… No estoy lejos, justo del otro lado del camino… ¿Ves?, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas.

-San Agustín.

La Media Docena, grupo teatral

La Media Docena lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la gran actriz costarricense Yesenia Artavia. Enviamos un solidario abrazo a sus familiares, así como a nuestros amigos y colegas de Teatro el Triciclo y Los Enredos de Juan Vainas y Chibolo.

QdDg.

Yessenia Reyes, bailarina nacional

¡Me uno al dolor de los artistas costarricenses con esta pérdida! ¡Dios tenía un plan de descanso para ti querida tocaya como siempre nos llamamos! Gracias por tus mensajes llenos de amor, gracias por tu arte, gracias por tu legado en este mundo, extrañaré tu sonrisa única y especial. Vuela alto y sigue brillando desde el cielo querida.

Kika Pol, experto en freestyle

Una noticia que duele en el alma, una dama llena de luz propia, lectora de mi pasatiempo “La poesía”, una increíble actriz con una esencia única y real, que ser humano más maravilloso hoy nos ha dejado físicamente, pero su alegría cargada siempre de ese espíritu luchador jamás nos dejará, una luchadora en toda la extensión de la palabra, claramente es imposible entender estas tristes realidades, pero eso no quita la impotencia de querer tener el poder de hacer algo para revertir tan triste desenlace, cuantas sonrisas y carcajadas habrás coleccionado Yesenia, al menos conmigo miles, pero aún más cuantas vidas habrás tocado e iluminado con esa luz propia que Dios te brindó, gracias por estar ahí en las noches de conversación, gracias por leerme con tanto cariño, gracias por brindarme el honor de conocerte, porque no se trata de gritarle a la gente lo que compartimos, se trata de gritarle al mundo la gran mujer que fuiste, sigue brillando allá adonde solo los seres buenos y valiosos como tú pueden ir y hacerlo.



​La vela será a partir de las 5 p. m. en la Funeraria Vida en Sabana, frente a la antigua Fedefutbol. Además, este jueves a las 10 a. m. será el funeral en la Iglesia Dulce Nombre de Jesús en Barrio La Pitahaya.