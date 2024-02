¡El "Sol" brilló para todos! Así se vivió el concierto de Luis Miguel desde la calle

9 de febrero de 2024, 8:47 AM

Tú... yo... Luis Miguel, en media calle, no sé, piénsalo. Sí... ese fue el plan para muchas personas que demostraron ser los verdaderos incondicionales del Sol de México.

Esta imagen demuestra que no siempre disfruta en mayor cantidad el que está más cerca del cantante, sino el que más actitud tiene y, por supuesto, el que está mejor acompañado.

Escribir de este evento desde la calle es distinto, aquí no había show en pantallas gigantes ni juego de luces, aquí solo decían presentes los fans de una sola pieza.

Hay que ser claros: algunas canciones sonaron perfectas por la entrada del costado Oeste del Estadio Nacional. Las que no, fueron todo un desafío, y hasta entre las personas se preguntaban cuál era, ya en el coro o cuando todos cantaban alguna parte más fuerte, se decía: "Ah, claro; es esa".

Aquí no hay juego de luces, interacción con cantantes ni mariachi, no está la percha de "Luismi"... aquí solo está la imaginación; pero, vamos a ver: ¿Se necesita más que eso? Este fue el primer gran concierto del año, pero también el que demostró que Luis Miguel todavía tiene incondicionales en todas partes.

Incluso, cuando terminó el show, muchos se marcharon con el deseo de que no fuera un adiós, sino un "hasta que me olvides" porque estoy seguro de que ellos no lo harán.