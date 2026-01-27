El regreso de Harry Styles llega con música nueva y un tributo a Liam Payne

Harry Styles confirmó su esperado regreso a la música con el lanzamiento de su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally., disponible a nivel mundial el próximo 6 de marzo de 2026.

Sin embargo, más allá de la noticia discográfica, lo que más ha conmovido a sus seguidores es el homenaje silencioso que el artista dedicó a Liam Payne, su amigo y exintegrante de One Direction, a un año y tres meses de su muerte.

El guiño aparece en la nueva imagen de perfil que el cantante compartió en Instagram y que también utiliza como portada en Spotify para presentar esta nueva etapa. En la fotografía, Styles viste un abrigo amarillo, camisa blanca y corbata roja, pero el detalle que no pasó desapercibido es el estampado de la camisa, decorada con bolos.

Para los fans, este elemento no es casual: los bolos eran una de las grandes pasiones de Liam Payne y se convirtieron en símbolo de su despedida tras su muerte en octubre de 2024.









Payne falleció el 16 de octubre de 2024 luego de caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina, una noticia que sacudió a la industria musical y al público que creció con One Direction. Su funeral, celebrado en Amersham, Buckinghamshire, reunió a los cuatro miembros restantes del grupo: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.





Durante la ceremonia, uno de los tributos más recordados fue un arreglo floral con forma de juego de bolos, colocado en la Iglesia de Santa María, en alusión directa a su afición favorita. Ese mismo símbolo es el que ahora recupera Styles en su imagen pública, lo que ha sido interpretado como un gesto de cariño, respeto y memoria hacia su compañero.

Este homenaje cobra aún más peso emocional al tratarse del primer proyecto que Harry anuncia tras la muerte de Payne, lo que refuerza la idea de que, pese a los años y a las carreras en solitario, los lazos entre los miembros de One Direction siguen vigentes.





En lo musical, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. incluye 12 canciones y cuenta nuevamente con Kid Harpoon como productor ejecutivo, colaborador habitual del cantante. El primer sencillo, Aperture , ya está disponible junto a su video, dirigido por Aube Perrie.





Además, Styles regresará a los escenarios en 2026 con una residencia internacional titulada Together, Together, con 50 fechas en ciudades como Londres, Nueva York, Sídney, Ciudad de México y São Paulo.

