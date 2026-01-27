El regreso de Harry Styles llega con música nueva y un tributo a Liam Payne
El cantante británico volvió con su cuarto álbum tras cuatro años de silencio y sorprendió con un gesto simbólico dedicado a su excompañero de One Direction, quien murió en 2024.
Harry Styles confirmó su esperado regreso a la música con el lanzamiento de su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally., disponible a nivel mundial el próximo 6 de marzo de 2026.
Sin embargo, más allá de la noticia discográfica, lo que más ha conmovido a sus seguidores es el homenaje silencioso que el artista dedicó a Liam Payne, su amigo y exintegrante de One Direction, a un año y tres meses de su muerte.
El guiño aparece en la nueva imagen de perfil que el cantante compartió en Instagram y que también utiliza como portada en Spotify para presentar esta nueva etapa. En la fotografía, Styles viste un abrigo amarillo, camisa blanca y corbata roja, pero el detalle que no pasó desapercibido es el estampado de la camisa, decorada con bolos.
Para los fans, este elemento no es casual: los bolos eran una de las grandes pasiones de Liam Payne y se convirtieron en símbolo de su despedida tras su muerte en octubre de 2024.
Además, Styles regresará a los escenarios en 2026 con una residencia internacional titulada Together, Together, con 50 fechas en ciudades como Londres, Nueva York, Sídney, Ciudad de México y São Paulo.