'El Principito' llegará a Espressivo con una puesta en escena que combina teatro y circo

La obra literaria El Principito llegará a los escenarios costarricenses con una propuesta que fusiona teatro, circo contemporáneo, acrobacia aérea, música original y artes visuales. La temporada iniciará este 21 de junio y se extenderá hasta el 27 de setiembre en el Teatro Espressivo, ubicado en Momentum Pinares, Curridabat.



La producción es una colaboración entre Espressivo Producciones y Parque La Libertad. El montaje estará bajo la dirección de Melvin Jiménez y buscará ofrecer una experiencia inmersiva para públicos de todas las edades.



Las funciones se realizarán cada domingo a las 2 p. m. La puesta en escena está inspirada en la obra de Antoine de Saint-Exupéry y propone un recorrido visual y físico por los distintos mundos y personajes que forman parte de la historia.



El elenco está conformado por seis artistas nacionales especializados en disciplinas circenses y escénicas. Los intérpretes darán vida a más de 20 personajes mediante trapecio, lira, monociclo, cuerda floja, pole aéreo, malabares, acrobacia de piso y música en vivo.



Diego Rojas interpretará a El Principito. Gabriel Estrada asumirá los papeles de el Aviador, el Vanidoso y el Hombre de Negocios. Melissa Cerna dará vida a la Rosa, Oveja y Estrella. Brandon Eboro del Mono interpretará al Astrónomo, el Zorro y el Bebedor. Cyr Alex encarnará al Rey y al Geógrafo. Adrián Fonseca representará al Farolero y la Serpiente.



La propuesta artística contará con dirección de arte de Fabiana Obando, música original de Isabel Guzmán-Payés y producción general de Fiorella Cortés.



Según los organizadores, la producción busca acercar al público a temas como la amistad, el amor, la pérdida y la imaginación mediante recursos visuales y escénicos contemporáneos.



La temporada se desarrollará del 21 de junio al 27 de setiembre de 2026. El precio general de la entrada será de ₡12.000 más IVA y cargos por servicio. Los niños podrán ingresar por ₡9.000 más IVA y cargos por servicio.

Las entradas estarán disponibles en el sitio web de Espressivo y mediante el WhatsApp 6360-9158.