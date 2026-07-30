El Parque presenta ‘Tus huellas’ para crecer en Centroamérica y México

En El Parque quieren volver a sonar en el extranjero. La banda costarricense presentó su nuevo sencillo, Tus huellas, como punta de lanza para promocionarse fuera de las fronteras nacionales.

El esfuerzo incluye Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador, antes de dar el salto a México en los próximos meses.

Esta estrategia va de la mano con un cambio en la forma de dar a conocer su nueva producción, el EP Inercia.

El material consta de cuatro canciones. En septiembre se presentará Tiempo al tiempo y, en octubre, llegará Instinto, acompañado de un videoclip.

Tras tres décadas sobre los escenarios, El Parque busca que Tus huellas refleje el crecimiento musical del grupo, sin dejar de lado las características que lo han convertido en una de las bandas favoritas del público.

"La canción habla de ese momento en que uno descubre que algo cambió para siempre. Aunque parte de la incertidumbre, también recuerda que siempre existen personas y acciones capaces de mantener viva la esperanza", explicó la banda.

La canción ya está disponible en las plataformas digitales de El Parque.