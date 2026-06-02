"El mejor regalo de cumpleaños": Johanna Villalobos anuncia que está embarazada

La periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos anunció que está embarazada de su primer hijo.



Villalobos dio a conocer la información a través de un video publicado en sus plataformas digitales. En la grabación aparece celebrando su cumpleaños mientras sopla las velas de un pastel de chocolate. Posteriormente, muestra una prueba de embarazo positiva, un chupón y la pancita que ya comienza a notarse.



Junto a la publicación, la comunicadora escribió un mensaje que acompañó el anuncio:



​“¡Este año me llegó el mejor regalo de cumpleaños! Yes… Im a mommy”, expresó.

Periodistas, creadores de contenido, músicos y otras figuras públicas aprovecharon el espacio para expresarle su cariño y apoyo en esta nueva etapa de su vida.



La noticia llega pocos días después de que Villalobos anunciara su compromiso con su pareja.

