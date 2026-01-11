El lado “sin restricciones” que Yeison Jiménez mostró en ‘El Chinamo’ antes de su trágica muerte

La repentina muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, ocurrida este 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá, conmocionó al mundo de la música popular y ranchera.



En Costa Rica, su recuerdo sigue vivo gracias a su ﻿participación en el programa El Chinamo, donde mostró una faceta íntima, sencilla y profundamente humana, según recordó el locutor Jai Cruz al compartir la entrevista que le realizó en la sección Sin Restricción.



Durante el encuentro, Yeison habló con franqueza sobre su vida, sus orígenes y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana. Recordó cómo comenzó a cantar a los siete años, en un entorno marcado por carencias y trabajo duro, muy lejos de los escenarios y reflectores que luego conquistaría.



En uno de los momentos más reveladores de la entrevista, el artista compartió sus “juguetes”, una metáfora de los sueños que no pudo tener en la infancia:



—“Cuando era niño siempre quise tener una excavadora o un bulldozer, pero nunca pude. Nada de eso”, relató.

—“¿Y ahora?”, le preguntaron.

—“Ahora trabajo en agro. Llegas a la finca y ves un hangar lleno de esas máquinas. Esos son mis juguetes”, respondió, mostrando cómo el éxito le permitió cumplir sueños que alguna vez parecieron imposibles.

El cantante también habló sin rodeos sobre su pasado marcado por el consumo de licor, una etapa difícil que formó parte de su proceso de crecimiento personal y artístico.



Durante la entrevista, incluso improvisó una canción dedicada a la “goma”, en un guiño divertido a la cultura local, provocando risas y aplausos en el set.﻿







La voz de Yeison Jiménez, de 34 años, se apagó de forma repentina este sábado en un accidente de avioneta ocurrido en la zona rural entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, según informaron medios internacionales.



La aeronave, una Piper PA‑31 Navajo de matrícula N325FA, se accidentó poco después de despegar desde el aeropuerto Juan José Rondón, con destino a Medellín, donde Jiménez tenía programada una presentación por la noche.



De acuerdo con los primeros informes, la avioneta no logró ganar suficiente altura durante el ascenso y terminó estrellándose en un potrero cercano al final de la pista.







​