El fenómeno de las canciones más cortas: ¿Se está "tiktokizando" la música?

"Yo lo noté mucho con ciertos artistas, que he escuchado sus discos completos. Uno podría pensar, a la de menos, que lo que uno vio en el video de Instagram o TikTok es un extracto de la canción, pero cuando escuchás el disco completo te das cuenta de que no, que esa es la canción. Particularmente, me pasó cuando escuché Moto Mami de Rosalía, es un disco que me gusta, está muy buen producido y cuando lo escuché me di cuenta que era así de corto en sus temas", acotó el bajista de Malpaís.