¡El elenco está completo! Estos son los nueve participantes de 'Tu Cara me Suena'

¡El elenco está completo! Los nombres de los nueve participantes de la sexta temporada de Tu Cara me Suena ya fueron revelados.



El divertido formato de imitaciones iniciará el próximo 5 de setiembre a las 7 p. m. por su Teletica, Canal 7.



A continuación, le contamos quiénes serán los encargados de llevar entretenimiento a los hogares costarricenses.

Iriabelle González



Iri, como se le conoce de cariño, es vecina de Curridabat, tiene 35 años, es ingeniera forestal y cantante. Forma parte de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y es miembro de la agrupación nacional Three Of Us.

Fue parte del tributo que se le realizó a Los Beatles, desde Inglaterra, y representó a Costa Rica al ganar un concurso de canto en España.

"Estoy ansiosa, muy emocionada y contenta. Es algo que nunca había hecho y es un reto estar tan expuesta, pero me pone muy feliz y me llena de expectativas de todo lo que voy aprender", contó sobre su participación en el programa.

Rodrigo Lagunas



Rodri es un músico chileno-costarricense, cantante, compositor y guitarrista, hijo de Luz María Romero (cantante y compositora chilena).

Fue telonero de Melendi en Costa Rica, también ha colaborado con el grupo nacional Percance y compartió eventos con la banda de Lucho Calavera.

"Las expectativas que tengo son pasarla increíble y disfrutar cada momento de esta experiencia en Tu Cara me Suena. Quiero llevarme eso, llenar mi alma y corazón, y luego, en unos años, recordar esta experiencia", comentó Lagunas.

Daniel Montoya

Es comediante y animador. Empezó en el mundo de la comedia en 2009, en el programa ‘Sábados con mi gente’ de Juan Carlos Torres.



Ha participado en El Chinamo de Teletica y, actualmente, trabaja en Radio Omega en ‘El manicomio de la risa’, en ‘La risa se pega de 5 a 7’, en el ‘Despertavox’ de Vox 105.5 F.M, también forma parte del programa ‘Contragolpe’ de TD Más.

"Ya empecé a practicar para que la gente disfrute mucho en la casa. Estoy deseando que empiece, a mi familia ya los tengo cansados por estar solo cante y cante", dijo el comediante.

Cristian Madriz



Cristian es cantante nacional y ganador de Nace Una Estrella en su segunda temporada. Su paso por la competencia de canto original de Teletica impulsó aún más su carrera como solista.



Fue corista del cantante español Braulio, en su última visita al país, y es parte de los cantantes de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.



"Me siento un poquito ansioso, fue una sorpresa la invitación al programa. En mi familia y varios de mis amigos me habían dicho 'qué lindo sería verte en ese formato Tu Cara me Suena' y por dicha se me dio", relató Madriz.

Joss Araya



Es cantante, compositora y profesora de inglés. Araya es oriunda de San Carlos, le gusta tocar guitarra, escribir canciones, dormir e ir a la playa. Ella disfruta mucho los paseos al aire libre con su familia y su novio. Junto a su pareja, también tiene un proyecto musical llamado "Bajo y voz".



Joss afirma que va a disfrutar mucho su primera caracterización como artista masculino.

"Es un súper reto interpretar a un cantante masculino y estoy lista para eso, me da risa de solo pensarlo. Voy a dar lo mejor para que se parezca lo más posible al artista masculino, pero voy a disfrutarlo mucho porque yo quiero que la gente lo disfrute en la casa", detalló la sancarleña.

Marcela Ugalde



Marcela es actriz, ha desempeñado su carrera en teatro y algunos proyectos televisivos como La Pensión y La Ofi, también trabajó en el programa radial La Patada y fue participante del formato Dancing with the Stars de Teletica.



Le apasiona escuchar música, ama una buena tertulia con sus amigas, acompañada de un café, y su prioridad es pasar tiempo con su hijo Emilio. Sueña con poder viajar más, conocer nuevos países y culturas, sobre todo Grecia, la cuna del teatro.

"Estoy muy nerviosa, estoy asustada y lo que me da pavor es que se me olvide la letra de la canción, ¿cómo se hace para hacer un forro? Si me pasa, me voy al sillón donde estarán mis compañeros y les digo ¿cómo dice? Es para que me ayuden", dijo entre risas la experimentada actriz.

Rodrigo Villalobos



Rodrigo Villalobos es comunicador. Le gusta escribir, leer, dibujar, el rock alternativo y la música pop. Además, le encantan los grupos Mecano, La Ley, Zoé y Soda Stereo; sueña con publicar una novela gráfica.



Villalobos afirma que viene decidido a divertirse mucho, a ponerse retos y a aprender de sus habilidades. Para las caracterizaciones de artistas femeninas, está mentalizado en disfrutarlas cuantas veces le corresponda: asegura que es, literalmente, ponerse en los zapatos de una mujer.

"He estado practicando el canto, he pensando meterme en clases de canto para compensar la falta de. Yo los viernes tengo un programa de radio y cantamos las canciones en joda y, a veces, afino algunas, a veces me da el galillo, pero hay mil cosas que no domino y haré mi mayor esfuerzo", acotó Villalobos.

Karina Severino



Cantante de música romántica, se ha destacado no solo por su voz, sino también por su temple e interpretación.



Ha pisado los escenarios más importantes de Costa Rica como el Teatro Nacional y el Teatro Melico Salazar, tuvo la oportunidad de ser telonera de artistas internacionales como Mocedades, Magneto y Mercurio, también ha cantado a dúo con Álvaro Torres, José Feliciano y Eddy Herrera.



Fue participante de Cantando por un Sueño y nominada a los premios ACAM como compositora.

Le consultamos a Karina a quién le iba a dedicar sus interpretaciones y ella, sin dudarlo, respondió que a su papá.



"Mi papá fue la persona de la que yo heredé el canto, así que creo que estaría muy orgulloso de verme y le dedico hasta el cielo todas las presentaciones que haga y todo el esfuerzo", dijo entre lágrimas.

Ed Quesada



Este vecino de Cartago es cantante, músico, profesor de inglés e integrante de la Orquesta Filarmónica.



Participó en Nace una Estrella y es fundador de dos bandas: una de música original, Groovers, y otra de covers, llamada DTOUR. Fue el primer costarricense en tocar en la International Beatleweek en Liverpool, Inglaterra.

“Quiero que la gente se divierta y disfrute, que pasen un rato chiva y el poder ayudar al final, donar un dinero a gente que realmente lo necesita, lo más chiva es poder hacerlo con la música, que es algo que uno ama”, concluyó Ed Quesada.

¡Falta muy poco! Así que no se despegue de las redes sociales de Tu Cara me Suena y Teletica.com.