¡El elenco está completo! Estos son los 10 participantes de la sétima temporada de TCMS

"No estoy aquí por las calificaciones, en serio. Para mí, lo importante es sentirme bien con lo que presento. Entonces, las votaciones realmente no me preocupan. No creo que me vaya a enojar por eso. Sé que es difícil. Sin embargo, daré todo de mí en cada presentación, como si fuera la última gala. Mi objetivo principal es apoyar a la fundación que represento", expresó el comediante.