'El Elegido' cambia de horario en Teletica

Nota: Bernal Fonseca.

La serie El Elegido tendrá un nuevo espacio dentro de la programación de Teletica. Luego de llegar a la pantalla del canal en marzo de este año, esta producción continuará acompañando a la audiencia con un horario pensado para disfrutar sus nuevas temporadas en familia.



Reconocida como un fenómeno global por la manera en que ha contado la vida de Jesús desde una perspectiva cercana, humana y conectada con las nuevas generaciones, El Elegido llegó a Teletica con el propósito de poner esta historia al alcance de todos los públicos, permitiendo que más personas puedan disfrutarla a través de la televisión abierta, sin depender de plataformas de pago.



A partir de ahora, la serie se transmitirá los sábados de 1 p. m. a 3 p. m., un espacio que permitirá disfrutar de varios episodios en un mismo momento y convertir la pantalla en un punto de encuentro para las familias.



A través de una narrativa accesible, El Elegido ha logrado sensibilizar a audiencias creyentes y no creyentes al presentar la vida de Jesús desde una mirada más cercana a nuestros tiempos, destacando sus enseñanzas, sus encuentros con las personas y el impacto del hombre que redefinió la historia.



Este nuevo horario representa una oportunidad para reunirse en familia alrededor de un mensaje de amor, esperanza y transformación, compartiendo una producción que, además de entretener, invita a la reflexión y a la conversación sobre valores que mantienen vigencia a través de las generaciones.



Como parte de las novedades de programación, los miércoles a las 8 p. m. se estrenará una nueva temporada de 9-1-1, una producción que combina drama, acción y emoción a través de las historias de sus protagonistas.