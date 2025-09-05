‘El Conjuro 4: Últimos ritos’ llega a cines con el caso más perturbador de los Warren

Con colaboración de Vinicio Hernández.

Este setiembre marca un hito para el cine de terror: llega a las salas El Conjuro 4: Últimos ritos (2025), la cuarta y última entrega de la exitosa saga que durante más de una década ha acompañado a los fanáticos del género con los expedientes más inquietantes de Ed y Lorraine Warren.

La película, ambientada en 1986, nos sitúa cinco años después de El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo. En esta ocasión, los Warren, ya retirados tras los problemas de salud de Ed, son convocados a investigar uno de los casos más infames y aterradores de su carrera: el de la familia Smurl, en West Pittston, Pensilvania.

La historia retoma hechos reales documentados en la década de los 80, cuando Janet y Jack Smurl denunciaron fenómenos paranormales que incluían olores fétidos persistentes, ruidos inexplicables, sombras aterradoras y ataques físicos. El caso llegó a los titulares de la prensa y atrajo la atención de los Warren, quienes participaron activamente en intentos de exorcismo junto con la Iglesia Católica.

A diferencia de entregas anteriores, Últimos ritos apuesta por un tono más oscuro y emocional, con un énfasis en el suspenso psicológico. La crítica ha destacado una escena con espejos que podría convertirse en una de las más perturbadoras de toda la franquicia. Además, la ambientación ochentera —con vestuario, autos y música de época— potencia el aire nostálgico y de despedida.

Sin embargo, el universo de El Conjuro no se apaga del todo. Está en desarrollo una serie para la plataforma Max y no se descarta el regreso de figuras como Annabelle o La Monja en futuros proyectos.





Teletica.com asistió al preestreno en Costa Rica, el pasado martes 2 de setiembre en Cinema San Pedro, donde el público disfrutó de un ambiente temático con recreaciones del cuarto de Annabelle, actores caracterizados y hasta una intervención especial del reconocido Investigador paranormal Israel Barrantes y su equipo, que incluyó la exhibición de muñecas supuestamente poseídas y una bendición simbólica con agua bendita antes de iniciar la función.

Con El Conjuro 4: Últimos ritos, los fanáticos podrán despedirse de los Warren en un cierre que combina horror, nostalgia y emoción, reafirmando por qué esta franquicia se consolidó como un fenómeno cultural del cine de terror.





