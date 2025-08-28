'El Conjuro 4: Últimos Ritos' está más cerca: Participe aquí por productos promocionales

La exitosa franquicia de terror El Conjuro se despedirá de la pantalla grande el próximo 4 de setiembre de 2025 con el estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos, cinta que presentará el último caso de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

La producción de Warner Bros. promete un desenlace estremecedor para una saga que ha recaudado más de $2.000 millones en su taquilla mundial y que se convirtió en referente del cine de terror contemporáneo.

Aunque la trama se mantiene bajo estricta confidencialidad, en el mundo del cine se especula que la historia podría abordar el caso conocido como "The Smurl Haunting", uno de los expedientes más aterradores en la carrera de los Warren, ocurrido en Pensilvania durante la década de 1980.

Este episodio repasa testimonios durante más de 15 años de fenómenos paranormales y ataques físicos y psicológicos que sufrió la familia Smurl en un caso que ni siquiera un exorcismo logró resolver por completo.



Desde su debut en 2013, bajo la dirección de James Wan,

El Conjuro

se distinguió por construir atmósferas inquietantes y personajes sólidos, lo que impulsó la creación de exitosos

spin-offs

como

Annabelle

y

La Monja

.