“El boxeo es tan celoso que no nos deja tener novio”, dicen Yokasta y Naomy Valle

Este 13 de febrero se celebra el Día del Soltero y, en vísperas de San Valentín, Teletica.com conversó con las hermanas boxeadoras Yokasta y Naomy Valle, quienes confirmaron que, actualmente, no tienen ninguna relación.

Ambas explicaron que, para ellas, una pareja es un complemento y no una necesidad.

​"El deporte para mí es mi dopamina y pienso que eso me da siempre la felicidad, me siento bien conmigo misma. Obviamente, uno no le cierra las puertas a la vida, pero si me siento bien estando soltera, simplemente no ha llegado el momento.

"Nosotras estamos enfocadas en el deporte y esa es nuestra visión, lo que queremos. Me siento llena en estos momentos, amo a mi familia y me siento bien, eso es lo más importante, sentirse bien con uno mismo. No es necesariamente buscar la felicidad en una pareja, también la encontramos en el deporte. Estamos súper enfocadas en lo que hacemos. Uno no cierra las puertas, pero todo llega a su tiempo. Lo más importante es mantenerse enfocado y el amor propio. Uno tiene que amarse primero antes de amar a alguien más", indicó Yokasta, de 32 años.