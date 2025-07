‘El año en que aprendí a vivir’: la historia que nació desde la quimioterapia

Durante más de 25 años, Miguel Fuentes ha trabajado en iniciativas de conservación y educación que empoderan a jóvenes en Estados Unidos, Costa Rica, México, Belice y Galápagos. Desde su rol como líder de la empresa Environmental Protection International (EPI), ha impulsado alianzas estratégicas, financiamiento sostenible y equipos multinacionales bajo una misión clara: cambiar el mundo un participante a la vez.



Pero cuando el cáncer tocó a su puerta, Fuentes también encontró en la escritura un espacio de resiliencia. Su más reciente libro, El año en que aprendí a vivir, nace de una experiencia personal devastadora: un diagnóstico de linfoma en estado 4. La idea del libro, confiesa, se sembró durante uno de los ciclos más duros de quimioterapia.

​“Probablemente, en el día en que me vio más derrotado, mi hermano menor se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: ‘Ah, va a ver que usted algo bueno va a sacar de esto. Tal vez hasta escriba algo’”, contó a Teletica.com.