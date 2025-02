El amor "a primera vista" de Alejandra Portillo

Periodista: Gabriela Solano

La actriz Alejandra Portillo, conocida por su papel de “Azucena” en la serie La Pensión, encontró nuevamente el amor, tras un proceso de divorcio. En tono de broma, la actriz confiesa que Cupido la sorprendió cuando menos lo esperaba.

Todo cambió hace tres años en la fiesta de cumpleaños de su amiga, la periodista Natalia García. En ese evento, Portillo conoció al que se convertiría en su pareja, Randy Moreno, quien también era invitado al festejo.

Según la actriz, Moreno, vecino de Alajuela, comparte con ella el amor por la naturaleza y la pasión por viajar. Juntos, han subido al cerro Chirripó y, en setiembre, viajaron a Europa para celebrar sus respectivos cumpleaños.