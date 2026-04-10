Eduardo Aguirre cantará con The Tenors en Costa Rica y todavía quedan entradas disponibles

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica confirmó dos conciertos especiales junto a The Tenors, una de las agrupaciones vocales más destacadas a nivel internacional, que se presentará en el país con su característico estilo que mezcla música clásica, pop y un repertorio contemporáneo.



En esta ocasión, el grupo contará con la participación de Eduardo Aguirre como parte de su formación, lo que marcará un elemento distintivo en los espectáculos que se ofrecerán en San José. La propuesta artística busca combinar la potencia vocal del cuarteto con la ejecución en vivo de la orquesta, en un formato diseñado especialmente para estas fechas.



El repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de The Tenors, así como versiones de clásicos internacionales adaptados a un formato sinfónico contemporáneo, pensado para ofrecer una experiencia tanto musical como emocional al público.



La dirección musical estará a cargo del maestro Marvin Araya, quien liderará a la Filarmónica con arreglos exclusivos para esta producción. Desde la organización destacan que esta colaboración permite unir talento nacional con figuras consolidadas del ámbito internacional.



Araya señaló que compartir escenario con The Tenors representa una oportunidad para ofrecer un espectáculo de alto nivel, donde la fuerza de la orquesta y las voces del grupo se complementan para generar una experiencia única.



Por su parte, Aguirre manifestó que formar parte del grupo y presentarse en Costa Rica junto a la Filarmónica es una oportunidad especial para conectar con el público desde una propuesta cercana y significativa.



Los conciertos se realizarán el viernes 16 de mayo a las 8:00 p.m. y el sábado 17 de mayo a las 4:00 p.m. en el Teatro Popular Melico Salazar, uno de los principales recintos culturales del país. Las entradas ya están disponibles mediante la plataforma entradas.cr, con precios que inician en ₡28.000.



Esta presentación forma parte de la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, que continúa impulsando espectáculos de alto nivel con artistas internacionales.



