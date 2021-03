Édgar Silva y Natalia Carvajal serán los presentadores de 'Nace una Estrella'

El periodista Édgar Silva y la modelo Natalia Carvajal serán los presentadores del programa 'Nace una Estrella'.



La noticia fue confirmada por la productora del formato, Vivian Peraza.

"Estamos muy felices de poder contar con dos grandes profesionales como Édgar Silva y Natalia Carvajal, creemos que pueden aportar muchísimo a esta producción. Édgar tiene una trayectoria impresionante en la televisión nacional y Natalia trabajó en la temporada anterior de Dancing with the Stars con nosotros y su trabajo fue impecable, es una buena combinación entre un rostro fresco y un rostro posicionado en televisión", indicó Peraza.



Édgar Silva fue director del programa Buen Día hasta diciembre de 2015: trabajó por 25 años en Canal 7. Participó como presentador de 'Nace una estrella' en temporadas anteriores y está muy feliz de regresar a Teletica.

"Tengo mucha gratitud, gracias por seguir confiando en mí, gracias por creer que yo pueda ayudar al desarrollo del programa y, como lo he hecho antes, tengo un afecto en mi corazoncito al programa porque yo siempre he definido esto, que es muy chiva y bonito, ser testigo de primera línea el desarrollo de estos concursos y ver cómo los participantes sufren y se alegran en una competencia como estas", comentó Silva.

Por su parte, Natalia Carvajal, ex Miss Costa Rica, ha sido presentadora de Canal 7 en formatos de gran renombre como Dancing with the Stars.

'Nace una Estrella'

Durante 12 semanas, un destacado panel de jueces evaluará a 15 participantes, divididos en dos grupos.

Uno estará constituido por 10 integrantes jóvenes y adultos y el otro por cinco niños.

Cada semana, los cantantes seleccionados buscarán permanecer en la competencia, en una temporada que estará acompañada de muchas sorpresas, retos y, sobre todo, de mucho talento.

A lo largo de las galas, será el apoyo del público, junto con los votos de los profesores y jueces, los que definirán la permanencia de los concursantes.

Al final de la temporada, habrá dos ganadores: uno en la categoría de niños y otro en la de adultos.

Muy pronto, los domingos, a las 7 p. m., usted podrá disfrutar de un formato original que hará nacer nuevas estrellas.