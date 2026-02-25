Edgar Silva sobre su llegada a '¿Quién quiere ser millonario?': "Me pusieron la 10"

Con gratitud, emoción y una buena dosis de nervios, el periodista Edgar Silva asumirá la conducción de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), marcando una nueva etapa en el popular concurso tras la salida de Ignacio Santos.

“Lo primero es gratitud, gratitud a la vida, a Dios, al canal, y a los compañeros”, afirmó Silva a Teletica.com, quien a sus 58 años asegura que esta oportunidad le llegó casi “de rebote”, como otras que han marcado su carrera de más de tres décadas en televisión.





El comunicador reconoce el peso del reto. No solo se trata de tomar el espacio frente a la famosa “silla caliente”, ocupada durante años por Santos, sino de liderar uno de los formatos más exitosos del mundo.

​“Ser uno de los presentadores de QQSM Costa Rica me enorgullece muchísimo”, dijo.

Una llamada inesperada

La propuesta llegó en un momento cotidiano: doblando ropa en su habitación. Al otro lado del teléfono estaban Ricardo Cervantes y Manuel Granda.

“Me dijeron: ‘Te puedes imaginar para lo que es’. Yo vacilé pensando que era para un programa de comedia, pero cuando me dijeron que querían ofrecerme ¿Quién quiere ser millonario? , lo primero que sentí fue un ‘wow’ y un enorme agradecimiento por la confianza”, recordó.

Aunque Silva ha estado al frente de espacios informativos, coberturas electorales y hasta transmisiones de despegues espaciales, nunca había conducido un game show.

​“Me gustan mucho. Veo ‘Pasapalabra’ y ‘El Cazador’, los formatos españoles. Siempre pensé que debía ser entretenido hacer uno. Y ahora lo tengo en mis manos”, comentó.

El respaldo del público

La reacción de la audiencia ha sido, según describe, “sorpresiva, abrumadora y emotiva”. Tras anunciarse su nombre, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo.

​“No hay nada más bonito que sentirse querido. La gente no te regala el cariño, uno se lo gana. Eso conmueve muchísimo”, expresó.

Silva confesó que ha pensado especialmente en su madre, de 98 años, y en el orgullo que podría sentir al verlo asumir este nuevo desafío.



Sin embargo, el cariño también implica presión.

“No quiero defraudar a nadie que haya confiado en mí. Eso genera ansiedad, pero también tengo la paz de sentirme acuerpado por el equipo de producción”, añadió.

Un reto distinto

A lo largo de su carrera, Silva ha sido rostro fundador de varios proyectos televisivos (Buen Día, Las paredes oyen, El Buscador...). Esta vez, el escenario es diferente: llega como sucesor de una figura consolidada.

​“Ahora soy el segundo. Tengo que llegar a sustituir a una persona con el respeto de buena parte de la audiencia. Eso constituye un reto muy grande”, reconoció.

Aun así, deja claro que el formato no cambiará. La esencia del concurso seguirá intacta: preguntas de conocimiento general y la posibilidad de ganar hasta ₡35 millones.

“Yo voy a acompañar a los participantes para que, en medio de la tensión y la ansiedad, puedan demostrar su conocimiento de la forma más tranquila posible. Lo haré desde mi calidez, mi respeto y mi solidaridad”, aseguró.

Con esta nueva etapa, Silva se pone —como él mismo dice— “la 10”, listo para escribir su propio capítulo en la historia del programa, sin perder la cercanía que lo ha caracterizado ante la audiencia costarricense.

​"Es la décima temporada, me tocó ponerme la 10 y es un honor", terminó el periodista.



