Édgar Silva retrocede 34 años en el tiempo para recordar sus inicios en Teletica

​"Nos avisan que el programa cierra, y yo pensé que me iban a despedir, no estaba estresado porque seguía en la universidad, tenía algo que hacer; pero no fue así. Doña Pilar (Cisneros) habló conmigo y me contrataron como periodista del noticiero. Ella me dijo que siguiera haciendo lo que hacía en 'En Vivo a las 5', y así me convertí en el apaga incendios, si alguien no estaba, me tocaba a mí", agregó.