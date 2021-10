Edgar Murillo deja 'La Media Docena'

Édgar Murillo se despide definitivamente de 'La Media Docena' tras 25 años de compartir con sus compañeros.

La decisión la tomó con el objetivo de dedicarse de lleno a sus proyectos personales, según un comunicado de prensa enviado a la redacción de Teletica.com.

Sus colegas Daniel Moreno, Mario Chacón y Erik Hernández agradecieron el tiempo y el profesionalismo de "Guita", como conocen sus allegados al presentador de Tu Cara Me Suena.

Erik se mostró feliz por el futuro de su compañero, y le envió sus mejores deseos para lo que viene.

"Definitivamente es un momento muy duro. No va a ser fácil acostumbrarse y extrañaré que ya no va a estar acompañándonos en escenarios y locaciones. Me va a hacer mucha falta, querido... ¿de quién es que estaba hablando? No, en serio, ¡me alegra mucho que dedique sus esfuerzos a lo que más le apasiona!", añadió el actor de Maikol Jordan, Mario Chacón.