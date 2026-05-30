Ed Sheeran sorprende con visita a bar en San José horas antes de su concierto en Costa Rica

Este viernes, a pocas horas de su esperado concierto en Costa Rica, el cantante británico Ed Sheeran sorprendió a decenas de personas con una visita inesperada al Butts Bar Metal, ubicado en La California, San José.

El artista ingresó al establecimiento mientras se presentaba en vivo la banda sarapiqueña Insanity.

Durante cerca de 45 minutos, Sheeran permaneció en el lugar, compartió con los asistentes, se tomó fotografías, conversó con los presentes y disfrutó de algunas cervezas antes de retirarse acompañado por su equipo de seguridad.

La presencia del intérprete de Give me love causó sorpresa entre los clientes del bar, conocido por su ambiente enfocado en la música rock y metal.

​"Nuestro bar se ha popularizado gracias a nuestros clientes y a las constantes visitas de artistas internacionales de renombre dentro de la escena rock y metal. Ahora nos sorprendió Ed Sheeran, un cantante tan famoso y de talla mundial en el pop, quien con humildad y simpatía disfrutó como uno más del chivo y del ambiente en el mejor bar metal de Costa Rica", expresó Moisés Aguilar, propietario del establecimiento.

La visita ocurrió un día antes de la presentación del británico en el Estadio Nacional como parte de su gira LOOP Tour. El espectáculo está programado para iniciar a las 7 p. m. de este sábado.

Sheeran también traerá al país su escenario B, una plataforma ubicada en el centro de la localidad Front Numerado. El espacio permitirá una mayor cercanía con el público durante uno de los momentos más interactivos del espectáculo.

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 3 p. m. para el ingreso de los asistentes.

En cuanto a los accesos, quienes tengan boletos para la localidad Front Numerado, ingresarán por el sector noreste del estadio, los que hayan adquirido sus entradas para

Sombra/Platea/Balcón Este, lo harán por el costado este.

En el caso de quienes tienen tiquetes para Palcos, Platea oeste, Sombra oeste y Platea especial, entrarán por el acceso oeste, frente a Teletica. Finalmente, el ingreso a Gradería Sur será por el costado sur del recinto y Gramilla por el acceso suroeste.







