Ed Sheeran en Costa Rica: Esto costará escuchar ‘Perfect’ y ‘Shape of you’ en vivo

El regreso de Ed Sheeran a Costa Rica promete ser uno de los eventos musicales más esperados del próximo año. El cantautor británico se presentará en el Estadio Nacional el 30 de mayo de 2026, como parte de su gira mundial LOOP Tour, donde ofrecerá un espectáculo que combinará todos sus grandes éxitos con una puesta en escena innovadora y material de su más reciente álbum, aclamado por su fusión entre el pop y los sonidos acústicos.

Sheeran no visita el país desde 2017, cuando ofreció un concierto multitudinario que marcó a sus seguidores costarricenses. Esta nueva presentación llega tras varios años de éxito internacional y consolidación de su carrera, por lo que los asistentes podrán disfrutar tanto de clásicos como Perfect y Shape of You, así como de canciones recientes que reflejan la evolución de su estilo musical.

La venta de entradas se realizará en etapas. La preventa exclusiva para tarjetas AMEX se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre, seguida por la preventa para clientes BAC del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Finalmente, la venta general para todo tipo de tarjetas comenzará el 3 de noviembre, a partir de las 10 a. m., a través de www.eticket.cr y https://www.edsheeran.com/#tour.

Los asistentes podrán elegir entre diversas localidades: Platea Especial/Balcón y Sombra Preferencial tendrán un costo de ₡105.255; Front ₡77.187; Platea/Balcón ₡59.645; Sombra Este/Oeste ₡47.950; Gramilla ₡42.102; y Gradería Sur ₡37.424. Todos los precios incluyen impuestos y cargos por servicio.

Por tratarse de un evento todo público, los menores de edad deberán asistir acompañados de un adulto.

El LOOP Tour permitirá a los fans disfrutar de un repertorio que combina lo mejor de su trayectoria con lo más reciente de su producción musical, asegurando una experiencia única e inolvidable en Costa Rica.