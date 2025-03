Ed Sheeran confirma gira por Latinoamérica en 2026: ¿Estará Costa Rica en la lista?

Tras meses de especulación, el cantante británico Ed Sheeran ha confirmado que en 2026 emprenderá una gira por Latinoamérica. Desde 2024, los rumores sobre su regreso a la región circulaban entre los fanáticos, pero el artista postergó los planes debido a compromisos profesionales y a sus oblgaciones como padre.

La noticia fue confirmada vía Instagram por la cuenta alterna que tiene que británico, cuando respondió el comentario de una seguidora. Esta cuenta tiene casi 100 mil seguidores, aunque la tiene privada.

​"Hola Ed, fechas para Latinoamérica, ¿cuándo?", le escribió la usuaria, identificada como Paola de Costa.

​"Iba a ser este año, pero ahora va a ser el próximo año. Necesito ser papá también", comentó el artista

Ahora, con la noticia oficial, la expectativa crece en países como Costa Rica, donde el músico dejó una huella imborrable en su visita de 2017.



Aunque aún no se ha confirmado una fecha para el país, existen altas posibilidades de que Costa Rica forme parte de la gira. En varias ocasiones, el intérprete de Thinking Out Loud ha expresado su admiración por el país, destacando su experiencia en el concierto que ofreció en el Parque Viva hace ocho años.

Aquel evento, producido por Move Concerts, marcó la primera y única vez que el británico se presentó en suelo costarricense.

Teletica.com consultó la página del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y no se ha aprobado el permiso para este posible evento. Además, se consultó a algunas productoras del país, pero ninguna confirmó una negociación con Sheeran.

Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, saltó a la fama en 2011 con su álbum debut + ("Plus"), que incluyó éxitos como The A Team y Lego House. Su ascenso fue meteórico, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música pop y folk contemporánea.



En 2014, su álbum x ("Multiply") le dio reconocimiento global con temas como Thinking Out Loud, por el cual ganó un premio Grammy. Luego, en 2017, su disco ÷ ("Divide") rompió récords con éxitos como Shape of You y Perfect. Su discografía también incluye No.6 Collaborations Project (2019), = ("Equals", 2021) y - ("Subtract", 2023), mostrando su versatilidad musical y crecimiento artístico.



A lo largo de su carrera, Sheeran ha ganado múltiples premios Grammy, ha colaborado con estrellas como Taylor Swift y Justin Bieber, y ha llenado estadios en todo el mundo con sus giras, entre ellas la Mathematics Tour, con la que llegará a Latinoamérica.