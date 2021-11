Ed Quesada lanzará música original después de 20 años de espera

El cantante Ed Quesada este domingo se convirtió en el gran ganador de la sexta temporada de ‘Tu cara me suena’ (TCMS). Y, después de 20 años, reveló que por fin sacará música original.



Con un 47% de los votos totales, el cartaginés conquistó al público con su talento y humildad.

“No lo puedo creer todavía es tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto sacrificio y lo recibo con mucha gratitud, porque de no ser por la gente que me llevo a primer lugar, no lo hubiera logrado. Además de que tuve a los profesores, a mis compañeros, a toda la producción que estuvieron ahí, siempre apoyándome”, dijo a este medio tras su victoria.