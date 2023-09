Ed Quesada fue víctima del hampa: “Me jodieron y no es justo, yo no ando jodiendo a la gente”

"La persona que las sustrajo no tuvo conciencia de que a mí también me cuestan las cosas, para que yo haya tenido esa guitarra en Liverpool tuve que pasar el año anterior representando a Costa Rica en Argentina y, antes de eso, estar 10 años atrás dedicado a la música. Y ese proceso la persona lo deja de valorar y se vuelve materialista. Para mí, es algo más que material, significa esfuerzo de verme a mí con el afán de entretener a la gente. A mí me jodieron y no es justo, porque yo no ando jodiendo a la gente", agregó.