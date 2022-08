DWTS: El reto que implica cambiar de pareja en medio de la competencia

Esta semana ha sido muy diferente para el elenco de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, debido a la dinámica de intercambio de bailarines.

Este domingo, las parejas serán las siguientes: Joaquín Yglesias bailará con Alhanna Morales, Mauricio Hoffmann con Yessenia Reyes, Víctor “El Mambo” Núñez con Lucía Jiménez, Lorna Cepeda hará dupla con Kevin Vera, Kimberly Loiza con Javier Acuña, Nicole Aldana saldrá a la pista con Erick Vázquez y Gabriela Jiménez con Michael Rubí.

Teletica.com consultó a algunos de los participantes cómo se han sentido esta semana sin su bailarín habitual. A continuación, sus respuestas.

Víctor "El Mambo" Núñez

Me he sentido súper bien. Lucía es una gran bailarina y gran profesional. No esperaba menos, se ha comportado súper bien. Desde el día uno, me dijo que estuviera tranquilo, que sí iba a lograr la coreografía porque yo decía ‘juepucha, me va a costar’; pero ella me tranquilizó y aquí vamos, ya casi la tenemos completa. Esperemos que el domingo esté súper bien.