Dudly Lynch regresa tras 61 días incapacitado: “Es una inyección de motivación”

El periodista de Telenoticias, Dudly Lynch, regresó este miércoles a las pantallas luego de permanecer 61 días incapacitado debido a una intervención quirúrgica para tratar un varicocele, condición que provoca la hinchazón de las venas dentro del escroto.

Lynch indicó que antes de la operación presentaba molestias al caminar y conducir, lo que complicaba su vida diaria.

​“Yo presentaba unas molestias cuando caminaba y cuando conducía… se me dificultaba tener una vida normal”, relató.

Durante la intervención se le realizaron tres procedimientos quirúrgicos, todos exitosos.

“Regresar al trabajo es una inyección de motivación

El comunicador, quien tiene ocho años de trabajar en Telenoticias, aseguró que volver a su rutina laboral lo llena de energía.

​“Yo soy una persona feliz en mi trabajo, apasionado del periodismo. Regresar al noticiero es una inyección de motivación”, afirmó.

Lynch detalló que su reincorporación será progresiva, dado que su cirugía fue hace apenas un mes. Aun así, asegura sentirse animado y comprometido.

​“A mí me encanta trabajar, soy feliz trabajando y soy feliz trabajando en este noticiero”, expresó.

Acompañado en la recuperación

El periodista pasó su incapacidad en su casa en Naranjo, acompañado de su esposa, su hija de seis años y su madre, quien viajó desde Talamanca.

​“Mi madre vino a cuidarme… yo me he dedicado los últimos dos años a cuidarla a ella, y ahora le tocó a ella cuidarme a mí”, comentó.

Lynch también expresó un profundo agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante su recuperación. Destacó, en primer lugar, al doctor Diego Quesada, a quien describió como “un ángel” por atenderlo con dedicación constante.

También mencionó el apoyo de Memin y Francisco "Pipito" Zúñiga, quienes incluso lo visitaron en su casa en los momentos más difíciles. A ellos se suman Josué Cordero, Gerardo Jiménez, Esteban Camacho, Patterson y Peña, compañeros y amigos que estuvieron pendientes de su evolución y le brindaron apoyo emocional y compañía.

Según dijo, cada mensaje, visita y gesto de cariño fue clave para mantener su ánimo en alto durante el proceso.

La noticia falsa que circuló sobre su muerte

Durante la entrevista, Lynch reveló que la semana pasada circuló en un chat de periodistas un rumor que aseguraba que él había fallecido.

“A las 9:06 p.m. me declararon fallecido en un chat. Comenzaron a entrar llamadas… Cuando contesté, Pipito casi llorando me dijo: ‘Gracias a Dios usted está vivo’”, recordó.

Aunque reconoce que no hubo mala intención, señaló que la experiencia fue dolorosa para él y su familia.

​“Nunca estuve grave, nunca estuve crítico. Gracias a Dios estoy vivo y bien”, enfatizó.

Lynch también expresó su agradecimiento a sus jefaturas y al canal.



“Gracias a Dios y a don Ignacio Santos y don Lázaro Malvarez, crecí como persona y como periodista. Me abrieron las puertas y me enseñaron”, afirmó.





Con su regreso, el periodista asegura que seguirá cuidándose, pero con entusiasmo por volver a su labor informativa.

