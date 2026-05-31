¡Dua Lipa y Callum Turner ya se casaron! Vea aquí las fotografías de la ceremonia

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo en una ceremonia privada realizada en el histórico Old Marylebone Town Hall, en Londres. La pareja oficializó su unión ante familiares y amigos cercanos, días antes de una gran celebración programada en Sicilia, Italia.



La artista, de 30 años, y el intérprete, de 36, intercambiaron votos en el registro civil londinense en un evento de bajo perfil. A la salida del recinto, los recién casados recibieron una lluvia de confeti y abandonaron el lugar a bordo de un tradicional taxi negro.

Así lo confirmaron medios británicos The Sun y Metro.



Dua Lipa lució un vestido blanco acompañado de guantes, sombrero y tacones del mismo color. Por su parte, Turner vistió un traje azul marino con corbata.







Medios informaron que la ceremonia en Londres tuvo carácter legal y marcó el inicio de las celebraciones nupciales. La pareja planea una segunda fiesta en Sicilia que se extenderá durante tres días.



Según reportes de prensa, el evento reunirá a varias figuras de la industria musical. Entre los invitados figuran Charli XCX y Tove Lo. También circulan versiones sobre una posible presentación de Elton John, quien colaboró con Dua Lipa en el éxito Cold Heart.



Fuentes citadas por medios británicos señalaron que la celebración en Italia será mucho más amplia que la ceremonia realizada en Londres. Además, indicaron que se han reservado varios espacios para desarrollar distintas actividades durante el fin de semana.



Trascendió que el diseñador francés Simon Porte Jacquemus habría confeccionado al menos uno de los vestidos que la cantante utilizará durante los festejos.



El compromiso entre Dua Lipa y Callum Turner salió a la luz en diciembre de 2024. Meses después, la artista confirmó la noticia en una entrevista con la edición británica de Vogue.



Durante esa conversación, la intérprete destacó el valor de construir una vida junto a su pareja y reveló que el anillo de compromiso fue diseñado especialmente para ella.



La boda también llamó la atención por el lugar elegido. El Old Marylebone Town Hall es uno de los registros civiles más emblemáticos de Londres. Por sus instalaciones han pasado celebridades como Paul McCartney y Liam Gallagher.



La pareja sigue una tendencia cada vez más común entre figuras del espectáculo: celebrar primero una ceremonia íntima y posteriormente organizar una gran fiesta con invitados internacionales.





