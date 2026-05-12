Dua Lipa demanda a Samsung en EE. UU. por utilización indebida de su imagen

La cantante británica Dua Lipa demandó ante la justicia californiana al fabricante de equipos electrónicos surcoreano Samsung, al acusarlo de utilizar su imagen sin autorización en el embalaje de televisores.

La artista reclama al menos $15 millones por daños y perjuicios, según el documento de la demanda presentado el 8 de mayo ante un tribunal federal de Los Ángeles y consultado por la AFP.

La fotografía, titulada Dua Lipa - Backstage en Austin City Limits, 2024, está registrada en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y pertenece a la cantante, según la demanda.

Los abogados de la intérprete y coautora de los éxitos Levitating y Don’t Start Now alegan que Samsung nunca solicitó autorización para utilizar la imagen.

En junio de 2025, Dua Lipa pidió a Samsung que dejara de incluir la fotografía en las cajas de algunos de sus televisores, sin éxito.

Según la defensa de la cantante, el grupo surcoreano continúa vendiendo en Estados Unidos productos cuyo embalaje incluye la imagen.

Consultado por la AFP, Samsung afirmó que la fotografía fue facilitada por un proveedor de contenidos para su servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus, con la garantía de que dicho proveedor había obtenido las autorizaciones necesarias.

La compañía negó haber actuado de forma consciente y aseguró que sigue “abierta a una solución constructiva con el equipo de la señora Lipa”.

La artista, cuyos padres pertenecen a la comunidad albanesa de Kosovo, también citó publicaciones en redes sociales de fanáticos que aseguran haber comprado un televisor Samsung porque su imagen aparecía en el embalaje.

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