Dua Lipa confirma compromiso: ¿quién es su prometido?

Dua Lipa, una de las voces más influyentes del pop contemporáneo, confirmó a Vogue que está comprometida con el actor británico Callum Turner.

La artista, de 29 años, aseguró que esta etapa representa una decisión profunda y significativa.

​“Envejecer juntos, ver la vida y ser mejores amigos para siempre… es un sentimiento realmente especial”, expresó en la entrevista.

La cantante reveló que el anillo fue diseñado especialmente para ella con la ayuda de su hermana Rina y amigas cercanas.

​“Estoy obsesionada con él. Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien”, afirmó a la revista.

Aunque el compromiso es oficial, Lipa y Turner aún no han fijado una fecha para la boda.

​“Quiero terminar mi gira, Callum está filmando, así que estamos disfrutando de esta etapa. Nunca he sido de las que piensan mucho en bodas o en qué tipo de novia sería. De repente estoy como: ‘¿Y qué me pondría?’”, agregó entre risas.

Según relató Dua Lipa a Vogue, conoció a Turner en el restaurante The River Café de Londres, gracias a Ruth Rogers, cofundadora del local. Un tiempo después coincidieron nuevamente en Los Ángeles, y descubrieron que ambos estaban leyendo Trust, del escritor Hernán Díaz. Para ella, esa coincidencia fue una clara señal: “Estábamos destinados”.



La relación se hizo pública en enero de 2024, cuando la cantante asistió a una fiesta tras el estreno de la miniserie Masters of the Air, protagonizada por Turner. Desde entonces, se les ha visto en momentos íntimos y eventos públicos, como un viaje romántico a México, una cita en París, y su debut oficial como pareja en la alfombra roja del Met Gala 2025, donde acapararon titulares con un look coordinado en negro.



​¿Quién es Callum Turner?

Callum Turner, de 35 años, es un actor nacido en Chelsea, Londres. Comenzó su carrera como modelo y rápidamente se posicionó como uno de los talentos más prometedores del Reino Unido.

Ha participado en producciones como Fantastic Beasts: Los crímenes de Grindelwald, Emma, The Boys in the Boat y la miniserie de Apple TV+, Masters of the Air.

Antes de iniciar su relación con Dua Lipa, mantuvo un noviazgo de cuatro años con la actriz Vanessa Kirby, reconocida por interpretar a la princesa Margarita en la serie The Crown, de Netflix.

Lipa también abordó, en la entrevista con Vogue, la posibilidad de formar una familia con Turner.

“Me encantaría tener hijos algún día, pero siempre está la pregunta de cuándo sería un buen momento y cómo encajaría con mi trabajo. Hay mucho más en la crianza que simplemente amar a los niños”, reflexionó.

Por ahora, la pareja prefiere enfocarse en sus carreras mientras celebra con tranquilidad esta nueva etapa. Sin apuros y con total complicidad, Dua Lipa y Callum Turner parecen vivir un momento de plenitud que se refleja en cada aparición pública y cada gesto compartido.