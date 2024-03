Drake Bell rompe el silencio y cuenta detalles sobre los abusos que sufrió siendo un niño

El documental de Investigation Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV ha dado mucho de qué hablar desde su estreno, el pasado 17 de marzo, pues narra los abusos de varias exestrellas de Nickelodeon, entre ellas el actor y músico Drake Bell.



En dicha producción, Bell confirma que el responsable del maltrato físico, emocional y de abusos sexuales fue su exmánager, Brian Richard Peck.



En 2003, Peck fue arrestado por 11 cargos contra un niño de 14 o 15 años, por una persona 10 años mayor.