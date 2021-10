Douglas Sánchez se enteró por WhatsApp de que ayer fue su último día en Multimedios

El periodista Douglas Sánchez se enteró, por medio de WhatsApp, de que ayer fue su último día en Multimedios.

Así lo confirmó tras la consulta de Teletica.com. El exdirector de Telediario había renunciado a la empresa en julio, pero seguía presentando noticias tres veces por semana, como parte de un "proceso de transición".

"Las partes decidimos no firmar el contrato", aseguró durante una llamada telefónica con este medio. ¿Cuándo fue su último día?, se le consultó. "Mi último día fue ayer", respondió.



Su salida se da luego de que se anunciara la llegada del comunicador Freddy Serrano como director de Multimedios y de Henry Rodríguez como director del noticiario. Además, días atrás trascendieron varias salidas, así como nuevas contrataciones.

"Aquí lo que corresponde es dar espacio para que ellos tomen las decisiones que quieran tomar. El tema es que se cumple ya un proceso de transición, que yo había dicho que tenía que darse, a pesar de que mi renuncia había sido absoluta al canal", añadió Sánchez.



¿Freddy (Serrano) le pidió que se quedara?



No, no. En realidad no y tampoco pretendía yo que lo hiciera, y te voy a decir por qué. Porque es normal, los cambios que quieran proponer, él sabrá la forma en que propone estos cambios y no pasa nada. Es difícil para una persona que viene llegando no hacer los ajustes que considere necesarios. Creo que es absolutamente natural, ni tenía la expectativa... y creo que es un proceso de cumplir ciclos y cerrar ya lo que corresponda.



¿Se pudo despedir?, ¿la gente sabía que era su último día?



No, pero vos sabés que como yo ya había hecho un mensaje, desde julio, diciendo que terminaba mi ciclo con el 8, ya la gente entendió que yo ya había salido, me quedé ahí en un proceso de transición que fue de tres, cuatro meses, lo que ya se había pactado también. Yo me despedí de la audiencia en julio de 2021.



Pero, ¿usted sabía que ayer era su último día?

No, pero yo no firmé el contrato desde hace 15 días. Cuando me planteás si es un despido, no, no puede ser un despido de una persona que ya renunció.



¿Quién le dijo a usted que el contrato ya no se firma?

Freddy Serrano me lo mandó por un WhatsApp.



¿Le parece que esa es la forma?

Es que ya habíamos hablado también, no hay ningún problema en eso. Ellos tienen sus observaciones, tienen su forma de aplicar los cambios y es totalmente entendible.



Douglas Sánchez dice que ya suma cuatro meses de "enorme felicidad y mucho trabajo" en una empresa transnacional. Por esa razón, se le complicaba ir al canal y tenía varios viajes en agenda.