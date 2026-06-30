Douglas Hernández agradece apoyo de audiencia tras cambio de horario de '¡Todo bien!'

El programa ¡Todo bien! inició esta semana su nueva etapa en las mañanas de Teletica Radio, 91.5 FM. Douglas Hernández aseguró que el estreno estuvo acompañado por una amplia respuesta de la audiencia desde antes del inicio de la primera transmisión.



El comunicador contó que el equipo recibió mensajes por WhatsApp y llamadas telefónicas desde las primeras horas del día. También destacó la participación constante de los oyentes durante el programa.

​"Fue súper lindo recibir todo el apoyo de la gente. Desde antes de que iniciáramos el programa ya había mensajes y llamadas. La gente estaba muy contenta y eso nos llena de muchísimo cariño", expresó Hernández.

El locutor afirmó que el respaldo del público representa una gran satisfacción para quienes integran el espacio. Señaló que el equipo valora la confianza de la audiencia y el interés por acompañarlos en este nuevo horario.

​"Nos llena de felicidad saber que la gente también estaba esperando que estuviéramos en la mañana. Es una satisfacción muy grande saber que estamos comunicando y llevando estos programas matutinos, y que la gente los agradece de esa manera", añadió.

El espacio mantiene su propuesta de entretenimiento, música y participación del público. El programa se transmite de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 9 a. m., después de la edición matutina de Telenoticias, por Teletica Radio, 91.5 FM.

