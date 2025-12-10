Dos reconocidas bandas de música regional mexicana llegarán a Costa Rica en 2026

Costa Rica se prepara para vivir un año lleno de música regional mexicana. Grupo Frontera confirmó su presentación en el país, mientras que Grupo Firme ya cuenta con los permisos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), aunque aún no ha oficializado la fecha de su concierto.



Grupo Frontera anunció a través de sus redes sociales que se presentará el 26 de abril en Parque Viva como parte de su gira Triste pero bien cbrón*. El evento ya tiene los permisos del MEIC, bajo el oficio N° DAC-DECVP-RE-655-2025.

La banda estadounidense, originaria de Edinburg, Texas y formada en 2022, está integrada por Adelaido “Payo” Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto “Beto” Acosta y Carlos Guerrero.

Su repertorio se centra en la música regional mexicana, especialmente la del subgénero norteña estilo "regiomontana".



El concierto comenzará a las 4:00 p.m., con una preventa de 16.327 entradas, disponibles exclusivamente a través de la plataforma eticket.cr. La gira de Grupo Frontera iniciará el 28 de marzo en Monterrey, México, y concluirá el 17 de octubre en Lima, Perú.





Por su parte, Grupo Firme todavía no confirma oficialmente su llegada a Costa Rica, pero el MEIC autorizó su plan de ventas y prestación de servicios para espectáculos públicos a través del documento N° DAC-DECVP-RE-658-2025.

El evento, que sería organizado por H. Barboza CR Producciones, se proyecta para el 28 de marzo en el Estadio Nacional, a partir de las 6:00 p.m., con una preventa de 41.965 entradas (incluyendo cortesías) que se comercializarán únicamente mediante la tiquetera autorizada.





Con estas noticias, los fanáticos del género tendrán la oportunidad de disfrutar de dos de las bandas más populares de la música regional mexicana en 2026, consolidando a Costa Rica como un destino clave para los grandes espectáculos del continente.