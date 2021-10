Dos integrantes del elenco de 'Tu Cara me Suena' están aprendiendo LESCO

Dos integrantes del elenco de Tu Cara me Suena (TCMS) están aprendiendo la Lengua de Señas Costarricense (LESCO).



Se trata del presentador y comediante Edgar Murillo, así como del participante Rodrigo Villalobos.

Ambos reciben lecciones en la academia Hands-On Lesco, ubicada en San Pedro. Empezaron hace pocos meses, pero están muy motivados y con deseos de seguir aprendiendo.

"Guita", como le dicen de cariño a Édgar, está en clases desde hace cuatro meses y dice que es una experiencia lindísima.

¿Por qué decidió aprender?

"En parte por este compañero, porque yo venía y no podía decirle ni buenas noches, ni buenas tardes... Entonces, ya uno puede empezar a comunicarse y es súper bonito", concluyó el presentador.

Rodrigo Villalobos, por su parte, decidió incursionar en la LESCO porque su n ovia es estudiante avanzada y eso lo motivó.

"Varias veces, de casualidad se dieron oportunidades de interactuar con personas sordas. Una vez estábamos en un restaurante y el mesero no le entendía a dos personas sordas que estaban pidiendo su orden y ella logró comunicarse con ellos y explicarle al mesero lo que querían y así varias veces, y al verla a ella me pareció una omisión tremenda como sociedad que no podamos comunicarnos con ellos cuando la LESCO es una lengua bastante sencilla y práctica, entonces me matriculé en Hands-On, que la dirige Nina Guzmán", acotó Villalobos.