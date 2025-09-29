“Dos años de oración y Dios nos contestó”: Max Barberena habla sobre su tercer hijo

El retahilero Max Barberena, conocido por su participación en Toros Teletica, compartió una importante noticia en su vida personal: será papá nuevamente junto a su esposa, Melissa Calderón. El bebé en camino se llamará Josué, nombre que, asegura, le fue revelado en un momento íntimo de oración.

“Vieras qué chuzo, porque fueron como dos años de oración y Dios nos contestó un día lindísimo. De alguna forma, previo a saber que Meli estaba embarazada, yo ya lo había puesto en mi corazón. Fue un momento muy íntimo con Él, no sé, como que me vino el nombre Josué, por la figura en la Biblia.

"Entonces le dije a Meli que Dios había puesto en mi corazón que íbamos a tener un niño y que se llamaría así. Fue un tema de fe, solo se lo compartí a ella”, recordó Barberena.

El presentador explicó que esa convicción se confirmó meses después.

​“Seguimos, y un día nos dimos cuenta que estábamos embarazados; hace una semana supimos que efectivamente era un varón. Son vivencias de la vida y respuestas de oración chivísimas, después de dos años de esperar. Ya veníamos hace un ratito pidiendo un hermano para Sara”, aseguró.

Calderón atraviesa un embarazo sano, aunque con algunos malestares normales.

​“Con los achaques de Meli, tal cual te lo puedes imaginar, los primeros dos meses le dieron bastante fuerte. A mí no, creo que a los dos más bien nos abrió el apetito. Ha sido un proceso muy bonito, lo hemos podido vivir juntos. Los antojos de Meli han sido cosas ácidas”, contó entre risas.

Sobre el día en que supieron que sería un niño, Barberena relató lo siguiente:



“Lo de la revelación y el nombre de Josué fue demasiado impresionante, como Dios diciendo: ‘Ve, yo ya lo había dicho’. Uno es hombre de poca fe y hasta que lo ve, lo cree. Cuando vi los papelitos azules fue demasiado chiva porque nos volvimos a ver con Meli y dijimos: ‘Dios no miente, aquí está lo que había prometido’. Fue un evento muy bonito organizado por unos muy buenos amigos”.

Una ilusión compartida por toda la familia

El retahilero también contó cómo sus hijas viven este nuevo capítulo. Sara, la menor, sorprendió a todos en el kínder:

​“Un día la teacher llamó a Melissa y le dijo: ‘¿Usted sabe por lo que está orando Sara?’. Y Meli le contestó que no. Entonces le explicó que estaba orando por un hermanito. Ha sido muy bonito. Nati también, ella se vino desde Cañas para estar con nosotros en la revelación y lo disfrutaron demasiado”.

Barberena aseguró que la llegada de Josué será un regalo para todos.

​“Queremos que Josué nos venga a unir más todavía como familia. Ahora será el varón entre tres mujeres, con la mamá y sus dos hermanas”.

Melissa tiene poco más de cinco meses de embarazo y la pareja decidió esperar el visto bueno médico para compartir la noticia públicamente. La revelación se realizó en una celebración doble: el cumpleaños de Calderón y la confirmación de que esperan un niño.

“Quisimos esperar al cumpleaños de Meli, fue como todo un regalo. Ella organizó la revelación y fue lindísimo. Desde ahí hemos estado felices y ahora solo esperamos las fotos para compartir este momento con todos”, añadió.

Finalmente, el humorista adelantó que la pareja vive este tiempo como una especie de despedida antes de las desveladas: “Meli dice que estamos en nuestra ‘babymoon’, dándonos el último despliegue mientras empieza la etapa de desvelos. Estamos muy felices”.